شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: معظم مستشفيات شمال قطاع غزة توقفت عن العمل تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن معظم مستشفيات شمال قطاع غزة توقفت تماما عن تقديم الخدمة للمرضى والنازحين، ولا زال الاحتلال ينفذ عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يعني تحقيق الاحتلال أهدافه، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني حتما سينتصر.