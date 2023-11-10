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مستشار الرئيس الفلسطينى: معظم مستشفيات شمال قطاع غزة توقفت عن العمل تماما

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن معظم مستشفيات شمال قطاع غزة توقفت تماما عن تقديم الخدمة للمرضى والنازحين، ولا زال الاحتلال ينفذ عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يعني تحقيق الاحتلال أهدافه، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني حتما سينتصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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