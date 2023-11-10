شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مصرى رائد بأزمة غزة.. أبرز تصريحات سامح شكرى بالقمة السعودية الأفريقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد مصر بوصلة التحركات العربية والدولية في أزمة غزة، فمنذ بداية الأزمة كانت التحركات الدبلوماسية للدولة المصرية خير داعم للأشقاء الفلسطينيين، وأقوى دافع نحو إيجاد سبل لحل الأزمة بما يكفل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وكان لوزير الخارجية سامح شكرى تصريحات توضح موقف الدولة المصرية القوى إزاء ما يحدث في غزة خلال القمة السعودية الأفريقية الأولى ، نورد أبرزها فيما يلى ..

ـ ضرورة دعم الأطراف الدولية الوقف الفورى لإطلاق النار دون قيد أو شرط.

ـ مصر قدمت مساعدات لغزة أكثر من مجموع أعضاء المجتمع الدولى.



تصريحات سامح شكرى

ـ ثلثى سكان غزة نزحوا، فتح ممر آمن لانتقالهم جنوباً استمرار للتهجير ولا يشكل تطورا إيجابيا.

ـ ممارسات إسرائيل تتعدي حق الدفاع عن النفس،و أحداث القتل المؤسفة لا يمكن تبريرها .

ـ ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين ورفض العقاب الجماعي.



تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى

ـ مصر تبذل كل ما فى وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها إلى القطاع، وتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين.

ـ اتصالات مصرية مكثفة تهدف لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة

ـ الوثيقة الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين لسيناء "مثيرة للسخرية".

ـ مصر تطالب بإحياء عملية السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين.