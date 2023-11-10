شكرا لقرائتكم خبر عن 18 تدريبا بيئيا تنفذها وزارة البيئة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جهاز شئون البيئة على تنفيذ خطة للأنشطة التدريبية للجهات والمنشآت المختلفة تراعى فيها الممارسة العملية الواعية، بمهام وسياسات المنظمات بمختلف تخصصاتها، وتحدد ملامحها المنهجية العلمية في كل مكوناتها بحيث تكون هذه الخطة أداة فاعلة في أيدى القائمين على برامج التدريب البيئي للمنشآت المختلفة بشكل يفسح مجال الاستفادة لكافة الكوادر البيئية.

وقدمت الإدارة العامة للتدريب "إدارة تسويق برامج التدريب البيئي" مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالاتفاق مع الجهة الطالبة طبقا لاحتياجاتهم في مختلف المجالات البيئية وتحدد التكلفة طبقا للبرنامج (مدته – عدد الحاضرين)، وأبدت استعدادها لإعداد أي برنامج مختلف عن البرامج الثابته والتي يتم تنفيذها.

واكدة وزارة البيئة انه لن يتم تنفيذ البرنامج التدريبي بأقل من 8 أفراد.

وشملت خطة إدارة تسويق برامج التدريب البيئي





اسم البرنامج مدة البرنامج الفئة المستهدفة1 التفتيش والسجلات البيئية 3 أيام مسئولي البيئة بالمنشآت و الإدارة الوسطي

2 إدارة المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية 3 أيام إدارة عليا وإدارة وسطي

3 إدارة الأزمات والكوارث البيئية 3 أيام مسئولي البيئة بالمنشآت

4 إدارة المواد الخطرة في الصناعات الكيماوية 3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

5 تأهيل مسئولي البيئة بالمنشآت الصناعية 3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

6 ورشة عمل عن السجلات البيئية يومان مسئولي البيئة بالمنشآت

7 الرصيد الذاتي والقياسات المعملية لمصانع الأسمنت3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

8 حماية البيئة في المنشآت السياحية 3 أيام مسئولي البيئة بالمنشآت السياحية

9 الطرق المعملية لتحليل مياه الصرف الصناعي 3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

10 تطبيقات الطاقة المتجدده وأثرها على التغيرات المناخية 4 أيام إدارة عليا وإدارة وسطى

11 ترشيد وكفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت الصناعية

12 النمو الأخضر والتنمية المستدامه 3 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت

13 مخاطر بيئة العمل 3 أيام مسئولى البيئة والسلامة الصناعية بالمنشآت

14 تقييم المخاطر الكمية والكيفية فى الصناعات البترولية 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت البترولية

15 الإدارة المتكاملة للمخلفات السائلة 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت الصناعية

16 إعداد درسات تقييم الأثر البيئى لمشروعات الطاقة 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت البترولية

17 استراتيجية تطوير الإنتاج الأنظف 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت الصناعية

18 الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة 3 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت والمصانع