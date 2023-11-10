العثور على جثة شخص أسفل عقار بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة الوايلي، اليوم الثلاثاء.

مأمور قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص ملقاة بالشارع في ظروف غامضة.

رئيس مباحث القطاع وجه ضباط وحدة مباحث القسم بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام. تبين بالفحص أن الجثة لعامل يدعى "أحمد.م.ا." يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.