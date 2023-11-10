لغز "جثة طائرة" في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة هامدة أسفل عقار سكني بمركز أوسيم شمال الجيزة شكلت لغزا عكف رجال المباحث على فك طلاسمه تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة أوسيم بالعثور على جثة في ظروف غامضة.

وجه رئيس مباحث قطاع الشمال رجال المباحث بفحص الواقعة بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية في حضور ممثل النيابة العامة.

تبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص يدعى "أسامة.ع.ف" والاشتباه في وفاته نتيجة سقوطه من علو لتودع الشرطة ثلاجة الموتى تمهيدًا للتشريح وباشرت النيابة العامة التحقيقات.