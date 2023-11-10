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أمن القاهرة يكشف لغز جثة شخص في المرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء عمرو إبراهيم ملابسات العثور على جثة شخص نطاق حي المرج.

مدير المباحث الجنائية بالمديرية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن جثة شخص فارق الحياة في ظروف غامضة دائرة قسم شرطة المرج.

رئيس المباحث الجنائية للقطاع وجه ضباط وحدة مباحث قسم شرط المرج بمديرية أمن القاهرة بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص والتحري أن الجثة لشخص يدعى "علي.إ." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وأثبتت فحص الطبيب الشرعي ومفتش الصحة أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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