4 فتيات ورجل.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة داخل ناد صحي بالهرم: الجلسة بـ1000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيقات في سقوط 4 فتيات ورجل، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بهضبة الأهرام، وتبين أن النادي الصحي دون ترخيص.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمين (4 سيدات يعملن في تسهيل الدعارة تحت ستار جلسات المساج) بينما الرجل (شخص يستقطب الزبائن عن طريق الفيس بوك، ومالك النادي.

وأكدت التحقيقات، أن النادي الصحي يستقطب الزبائن عن طريق الفيس بوك، بالإشارة إلى أن جلسة المساج تكلف ما بين 800 إلى 1000 ألف جنيه.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين يقوموا بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحت ستار جلسات المساج داخل النادي الصحي.

كانت ووردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود نادى صحي، يروج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وذلك بادعاء إجراء جلسات مساج بأحد النوادي الصحية بهضبة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر النادي الصحي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص، كما تم ضبط واحد من راغبي المتعة الحرام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.