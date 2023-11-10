تصل لـ 36 ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - القاهرة - أ ش أ



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على المحافظات والمدن المصرية.



وأكدت في بيان لها، الجمعة، أن طقس غدا السبت مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأعلنت سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون خفيفة ورعدية احيانا علي مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الادارية 29 19

6 اكتوبر 29 19

بنهــــا 28 20

دمنهور 27 19

وادى النطرون 27 19

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 29 20

طنطا 28 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 21

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

كاترين 26 13

الطور 29 19

طابا 31 20

شرم الشيخ 33 24

الاسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 25 17

السلوم 25 17

سيوة 26 16

رأس غارب 33 23

الغردقة 33 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 25

حلايب 29 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 31 17

أسيوط 32 17

سوهاج 34 18

قنا 36 21

الأقصر 36 21

أسوان 37 23

الوادى الجديد 36 19

أبوسمبل 36 24