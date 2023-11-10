ترويجًا للسياحة.. "هيئة التنشيط" تُنظم قافلة إلى السعودية خلال نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قررت الهيئة العامة للتنشيط السياحي، تعديل موعد القافلة السياحية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية بـ "جدة والرياض"، بالنصف الثاني من شهر نوفمبر 2023، ليكون خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر 2023.

ويُجري حاليًا إعداد البرنامج التفصيلي للقافلة، وإجراء الحجوزات الخاصة بمقر إنعقاد ورشتي العمل وحفل العشاء.

وطالبت غرفة المنشآت الفندقية، في منشور وجهته إلى جميع الفنادق، الموافاة ببيانات الفندق وتشمل الآتي: "الفندق، وممثله، والوظيفة، والبريد الإلكتروني".

وقالت الغرفة، إنها في انتظار الرد في موعد أقصاه الأربعاء 15-11-2023، حتي تتمكن من موافاة هيئة التنشيط بالقائمة النهائية للمشتركين.

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