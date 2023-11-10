رئيس الطائفة الإنجيلية: الكنيسة التي نحلم بها تحترم إنسانية البشر واحتياجاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة في خدمة العبادة، اليوم الجمعة، بحضور القس عزيز رزق، راعي الكنيسة، وشعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "الكنيسة التي نحلم بها هي مجتمع السماء على الأرض، التي تقدم رسالة الخلاص والحرية، وقادرة على تغيير الواقع، وتعطي للمختلفين مكانًا، وعلينا أن نعلم جيدًا بأن الكنيسة الحية ترتكز على كلمة الله ومرجعيتها الكتاب المقدس فقط".

وأضاف: "الكنيسة الحقيقية التي نحلم بها هي التي تحترم إنسانية البشر واحتياجاتهم، وتؤمن بسلام الوطن، وقيمة المساندة والتضامن وقبول الآخر".