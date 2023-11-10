وزير‫ الري: 800 مليون شخص في أفريقيا يفتقرون لخدمات الصرف الصحي الآمن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو) في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الصرف الصحى في افريقيا" في نسخته السابعة AfricaSan7 بدولة ناميبيا .

و أشار سويلم، اليوم الجمعة ، إلى أن مجلس وزراء المياه الافارقة يلعب دورا تنسيقيا هاما لتقديم التوجيه الاستراتيجي نحو تشكيل أجندة إدارة الصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل آمن في أفريقيا ، حيث ينعقد مؤتمر AfricaSan7 تحت عنوان "تعزيز النظم والشراكات من أجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة" بعد أسبوع واحد فقط من أسبوع القاهرة السادس للمياه الذى عقد تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة" ، فنحن بحاجة الى العمل واتخاذ إجراءات على ارض الواقع بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

وأوضح وزير الري، أن خدمات المياه والصرف الصحى تمثل أهمية بالغة بالنسبة لتطلعات التنمية في افريقيا نظراً لتأثيرها المباشر على كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ، حيث تشير المعلومات المستمدة من التقييمات الذاتية للدول الأعضاء بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي الى ان أكثر من ٨٠٠ مليون شخص في أفريقيا يفتقر إلى الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن، وأن ما يقرب من ٤٣٠ مليون شخص يفتقرون للوصول للمياه الصالحة للشرب.

علاوة على ذلك .. فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ سيتطلب مزيد من الاستثمارات ، فهناك حاجة إلى ما لا يقل عن ٦٦ مليار دولار أمريكي سنويا فى مجال البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي وهو ما يعادل خمسة أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ ١٣ مليار دولار سنويا ، كما تشير تقديرات اتحاد البنية التحتية لأفريقيا إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين ٤٣ إلى ٥٦ مليار دولار ، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره ٩-١٤ مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في أفريقيا مما يدعو لزيادة قدرها ١٢ ضعفا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب المدارة بشكل آمن و زيادة ٢٠ ضعفا لخدمات الصرف الصحي المدارة بأمان وزيادة ٤٢ ضعفا لخدمات النظافة الأساسية.

أكد وزير الري ، على ضرورة التعاون مع الحكومات والشركاء لرفع مستوى الصرف الصحي والنظافة في الأنظمة الوطنية والتخطيط والاستثمار في جميع أنحاء القارة ، حيث تتمثل رؤية الأمكاو في خلق بيئة تمكينية تعزز الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بأمان والمستدامة في جميع أنحاء الدول الأعضاء ، علاوة على أهمية الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة بناءً على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد ١٩.

و أشار سويلم، إلى أهم مشاركات الامكاو بالاحداث العالمية خلال الفترة الماضية مثل المشاركة في الإسبوع المياه العالمي في ستوكهولم حيث كانت أفريقيا ممثلة بدرجة عالية بفضل جهود السكرتارية من خلال جلسة Africa Focus والمناقشات المثمرة مع شركاء التنمية في أفريقيا ، فضلاً عن اطلاق النسخة الأولى من مجلة AVOW ، والمشاركة في قمة المناخ الأفريقية في كينيا ، وتوقيع الامكاو التزامه بقيادة العملية الإقليمية لأفريقيا لمنتدى المياه العالمي العاشر خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة في اندونيسيا ، حيث عقدت بالفعل الجولة الأولى من المشاورات خلال أسبوع القاهرة للمياه بحضور السادة الوزراء وممثليهم.