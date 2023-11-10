شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تفتح باب التسجيل لخريجى القانون بوظيفة معاون لـ2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النيابة الإدارية غدا السبت، إتاحة التسجيل إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر.