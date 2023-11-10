شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: النظام الصحى فى قطاع غزة بلغ نقطة اللاعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، أن الصليب الأحمر يقول إن النظام الصحي في قطاع غزة بلغ نقطة اللاعودة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.