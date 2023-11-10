شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مجمع الشفاء الطبى بغزة: مخزون الوقود لدينا سينفد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة قال إن مخزون الوقود سينتهى غدا في المستشفى.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.