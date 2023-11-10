"جلسة مساج وكله بحسابه".. ليلة سقوط عاطل استعان بزوجته لإدارة شبكة منافية للآداب بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داخل أحد أركان المنزل البسيط بعزبة المفتي بحي الوراق شمال الجيزة جلس "أحمد" يفتش في دروب عقله بحثًا عن السبيل للخروج من أزمات مالية حاصرته ورفيقة دربه "جهاد" حتى اختمرت في ذهن الزوجين فكرة منحهما الشياطن طرف خيطها.

حديث تحركه بوصلة الرغبة في جني المال دار بين الزوجين انتهاءً بالتخطيط لافتتاح ناديا صحيا لكنه ليس كغيره. قرر الرجل ذو الـ39 سنة استغلال سجله الإجرامي في اتخاذ النادي ستارًا لنشاط خفي غير مشروع ظنًا أنه سيحمل معه ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة غبر عابئ بما قد تؤول إليه الأمور.

اتفق "أحمد" وزوجته التي تصغره بنحو 14 سنة على تجهيز نادي صحي بحدائق الأهرام للأعمال المنافية للآداب تحت ستار أعمال المساج. تولى الرجل تجهيزات النادي الصحي بينما عمدت شريكته في انتقاء الساقطات اللاتي سيستقطبن راغبي المتعة الحرام مقابل الأموال إلا أن يقظة العيون الساهرة كانت لهما بالمرصاد.

داخل مكتبه بديوان عام مديرية أمن الجيزة، عقد العميد محمد حسن مدير مباحث مكافحة جرائم الآدب بالجيزة اجتماع مصغرًا مع معاونيه لمناقشة خطة العمل في ظل تحديات أمنية متزايدة لاسيما أنشطة الأندية الصحية غير القانونية موجهًا بتجميع المعلومات وتنشيط مصادرها السرية حتى تتحين الفرصة لمداهمة الأندية الصحية المخالفة.

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مع غروب شمس النهار خلف الغيوم، انطلقت مأمورية أعدها العقيد محمد غراب وكيل مباحث مكافحة جرائم الآدب بالجيزة استهدفت ناديا صحيًا بمنطقة هضبة الأهرام المتاخمة لأهرامات الجيزة.

خطة محكمة تركزت على عنصر المفاجأة سقطت معها الأقنعة. أزاح ضباط المباحث الستار عن مخالفات جسيمة شملت ضبط العقل المدبر "أحمد" وزوجته و3 فتيات "ساقطات" وراغب متعة.

شكلت لحظة ضبط الساقطات في اوضاع مخلة صدمة تُرجمت بصرخات متواصلة "معملناش حاجة.. دي جلسة مساج وكله بحسابه" قبل أن بفحص رجال المباحث 9 هواتف ضبطت بحوزة المتهمين الـ5 تستخدم في عقد وترتيب اللقاءات الجنسية والإعلان عن المكان الواقع بالبوابة الثالثة.

مفاجأة حملتها عملية التفتيش داخل النادي الصحي، بلغ إجمالي المبلغ المضبوط بالخزينة 32 ألف حصيلة نشاطه غير المشروع في 4 ساعات فقط لتصطحب قوات الشرطة المتهمين إلى مقر الإدارة للتحقيق..

تحرر المحضر اللازم حيال المتهمين وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة العامة ليأمر المستشار محمود هاشم رئيس نيابة الهرم بحبس الزوجين و3 ساقطات على ذمة التحقيق احتياطيًا وتحريز المضبوطات وإخلاء سبيل السادس بضمان محل إقامته.

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