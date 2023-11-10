حول ورشته لمصنع أسلحة.. النيابة تأمر بحبس عامل بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس مالك ورشة خراطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في البدرشين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مالك ورشة خراطة، قام بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وكانت معلومات قد وردت إلى قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة مفادها بقيام مالك ورشة خراطة، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف الورشة، وأمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدلة، 4 خزائن طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع"، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.