خطة استمرت ساعات.. حبس شخصين لاتهامهما بسرقة 500 ألف جنيه بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس سائق وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

البداية عندما تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مهندس يفيد بقيامه بسحب مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من أحد البنوك وتركه داخل سيارته أمام الشركة محل عمله بدائرة المركز، واكتشافه عقب انتهاء عمله بكسر زجاج سيارته وسرقة المبلغ المالي المذكور.

بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة".

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ 480 ألف باقي متحصلات السرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بقرارها المتقدم.