إنقاذ سكان شقة في الهرم من التفحم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع داخل شقة سكنية بالهرم دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع حلمي العمدة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 4 أدوار، وتمام الإخماد دون مصابين ومنع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية المجاورة.