متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم الصحي والنفسي للأشقاء في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، مؤكدًا استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه المستشفيات المصرية بدأت في استقبال الجرحى من قطاع غزة منذ بداية نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أن مستشفيات مصر لا تستقبل المصابين فقط، وإنما تم استقبال 12 من الأطفال المصابين بالسرطان، وتم توزيعهم على المستشفيات المتخصصة فى علاج السرطان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة: أن الوضع النفسي للأشقاء سيئ للغاية، لذا تعمل الوزارة على دعمهم نفسيا واجتماعيا.

ولفت عبدالغفار إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على رعايا الدول الأجنبية.