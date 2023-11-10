استعدادات مكثفة.. قيادي بـ"الزراعة" يكشف عن سبب اتباع إجراءات جديدة مع الفلاحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح؛ مشيرًا إلى أن الموسم سينطلق فى 15 نوفمبر المقبل بمحافظة سوهاج.

وقال الشناوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنَّه طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، تم تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة والأساليب العلمية باستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية.

وأوضح أنه بدأ تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة والمتابعة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذي يصلح في أرضه.

ووزارة الزراعة تخطط لزيادة المساحات المنزرعة من القمح من 3.2 مليون فدان إلى 3.8 مليون فدان العام الحالي، لزيادة الإنتاج المحلي من المحصول وتقليل فاتورة الإستيراد مع التوسع في الحقول الإرشادية لزيادة متوسط إنتاجية القمح من 18 أردب إلى 20 أردب للفدان.



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