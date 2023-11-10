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رئيس علمية كورونا يكشف أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي ويوضح خطورته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
نصح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس ، المواطنين بتوخي الحذر في الفترة الحالية لأنها فترة انتشار فيروسات

وأوضح حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" أن الفيروس المخلوي متواجد منذ التسعينيات، ولكن الفترة الحالية يوجد نشاط للفيروسات، وليس لفيروس بعينه، وإنما لفيروسات عديدة، موضحًا أن الفيروس المخلوي يصيب الأطفال كبار السن بشكل أكبر.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة والأولى بالاهتمام في الفترة الحالية تجنبًا للإصابة بالفيروس المخلوي.

وتابع أن أعراض الفيروس المخلوي هي رشح والتهاب في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة، في حال ظهور ضيق التنفس أو أزيز شديد في الصدر ويجب أن يتوجه المريض للرعاية الطبية العاجلة ولا يتحدث أنه دور برد طبيعي.

وشدد على ضرورة التهوية السليمة في المنازل أو الفصول في الوقت الحالي، فضلا عن الطعام الصحي مثل السلطة والفاكهة هذه الأمور أساسية لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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