يقلل زمن انتظار الحاويات.. النقل تعلن تفاصيل التسجيل المسبق للشاحنات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة النقل، تفاصيل نظام التسجيل المسبق للشاحنات، حيث إنه أحد أهم المميزات التي تفردت بها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة نظرًا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

وذكرت الوزارة أنه في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء، والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية، العملاقة، وفي إطار تطوير كافة الموانىء المصرية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، تأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بميناء الإسكندرية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي.

واستطاعت محطة تحيا مصر التغلب على أكبر التحديات، وهي التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، و ساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها – بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة، فوقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسى لم تصل اليه أي محطة من قبل في مصر، وفي حوض البحر المتوسط مما يؤدى بدوره لزيادة أحجام التداول، وبالتالي إيرادات المحطة، وتم تسجيل أكثر من7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.