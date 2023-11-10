سمير عطا الله: الموقف الصيني "محير".. ونتنياهو "سيء السمعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الكاتب اللبناني الكبير سمير عطا الله، إن الموقف الصيني محير، فلأول مرة نرى الإصرار والحرص أن يكون حديث بكين مثل دول السويد أو فلندا، أو الدول العادية.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"كلما ضربت إسرائيل كلما انتصرت حماس، ولن تستطيع إسرائيل أن تهجر هذا الشعب الفلسطيني، وأهل غزة سيعودون مرة أخرى".

وحول الأساطير الأمريكية في المنطقة، قال إنها تشكل دعم معنوي لإسرائيل ضد تهديداتها بالفناء، وخاصة في ظل تفاقم الرأي العام العالمي ضد قصف غزة، بما يهدد بعزلة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ورئيسها بايدن، في حين غزة تتعرض للقصف المستمرة، مشددًا على أن نتنياهو ذو سمعة سيئة في ظل ما يحدث الآن.