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سلطة الطيران ووفد من أكاديمية ناصر العسكرية يطلعان على كيفية إدارة الأزمات والمخاطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد غدا السبت في الرياض بشأن القضية الفلسطينية، ستتناول العديد من الملفات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة، إن القمة العربية الطارئة ستناقش سبل الوصول إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ودخول المساعدات".

وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن هناك إجماعًا من قبل أعضاء الجامعة العربية على رفضهم التام لفكرة تهجير الفلسطينيين.

وتابع الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هناك قرارات سياسية عالية المستوى سيتم اتخاذها من قبل أعضاء الجامعة العربية، وعلى الأمين العام للجامعة تولي آلية التنفيذ بعد ذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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