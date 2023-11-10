شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة تعلن الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حالة التأهب بقطاعات الشركة استعدادًا لسقوط أمطار من خفيفه لمتوسطة على محافظات القاهرة الكبرى، وذلك وفقًا لبيان الأرصاد بسقوط أمطار مساء غد السبت والساعات الأولى من صباح الأحد، ومن المتوقع انتشار المعدات على المحاور والطرق الرئيسية عصر السبت.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها عن تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي لتعزيز قدرتها على استيعاب مياه الأمطار المتساقطة.

جديرٌ بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد غد السبت فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص أمطار مساءً تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.