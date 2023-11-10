شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على مخيم البريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن هناك شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة،.

كما أفادت القناة بأن هناك اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والفلسطينيين بمخيم الشاطئ غرب غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.