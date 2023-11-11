شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاوقاف تعلن: صكوك إطعام الأوقاف تتجاوز 150 ألف صك لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاوقاف أن حصيلة صكوك الإطعام التي تقوم عليها الوزارة تجاوزت 150 ألف صك لأول مرة في تاريخ المشروع بزيادة أكثر من 35 ألف صك عن العام الماضي.