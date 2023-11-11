شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة: اعتبرونا أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة دول الغرب بسبب دعمها لأوكرانيا من خلال التنديد بانتهاكات روسيا للقانون الدولى، وإحجامها عن ذكر "الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى غزة"، بحسب سكاى نيوز.

كان السفير إبراهيم الخراشى فى جنيف، يتحدث فى حضور أكثر من 40 سفيرا خلال مناسبة للوقوف دقيقة صمت على أرواح آلاف القتلى المدنيين فى غزة، منذ بدء القصف الإسرائيلى قبل أكثر من شهر.

وذكر الخراشى أمام تجمع للدبلوماسيين والصحفيين: "يوجد عدد ضخم من القوانين الإنسانية التى يمكن تطبيقها، تطبق بالكامل حينما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وحينما يتعلق الأمر بنا تُزاح جانبا وتُنتهك ولا تُستخدم ويُستخف بها".

وذكر على وجه التحديد مزاعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العام الماضي، أن هجمات روسيا على البنية التحتية المدنية فى أوكرانيا، بما فى ذلك بنية الكهرباء التحتية، جرائم حرب.

وانقطعت الكهرباء فى غزة منذ 11 أكتوبر فى إطار حصار إسرائيلى مطبق، واستشهد أكثر من 11 ألف شخص، بينما يميل زعماء الغرب، ومن بينهم زعماء الاتحاد الأوروبى، إلى التحدث بلهجة أكثر هدوءا ويدافعون عما يعتبرونه "حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس".

وطلب الخراشى فى الحديث نفسه من "الدول الديمقراطية أن تدعم بقوة أكبر وقف إطلاق النار، وأن تنهى الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية"، قائلا إن المساعدات الإنسانية لا تكفي.

وتابع: "ينبغى لى أن أخاطب بنفسى من يسمون أنفسهم العالم الحر. عليكم بذل قصارى جهدكم لوقف إراقة الدماء والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. عليكم العمل معنا من أجل معالجة جذور المشكلة بإنهاء الاحتلال".