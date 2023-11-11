شكرا لقرائتكم خبر عن السفير هشام بدر: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية فى مصر غير مسبوقة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة بدأت في العام الماضي، وحاليا هي في النسخة الثانية منها.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، أن يتم فتح الباب لجميع السكان ليقدموا مشروعات تمثل حلول للتحديات المناخية والبيئية".

وقال: "في العام الأول تقدم 6300 مشروع، وفي العام الثاني تلقينا 5600 مشروع، وأمس كان المؤتمر يكلل الجهد الكبير الذي بذل خلال هذا العام".

وتابع: "استغرقت الأمر وقتا كبيرا لأن هناك مشروعات كثيرة من مختلف المشروعات، وقدمت كل محافظة أفضل مشروعات لديها، وكل المشروعات الفائزة لديها حلول مبتكرة وجديدة".