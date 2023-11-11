خال بدرجة قاتل.. عذب ابنة أخته حتى الموت في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها لم يشفع صغر سنها أو جسدها الهزيل أمام قسوة قلب خالها فراح ينهي حياتها بوصلة تعذيب دون هوادة حتى سقطت قتيلة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة طفلة ووجود آثار كدمات متفرقة بالجسم والاشتباه جنائيًا في الوفاة.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومفتش الصحة وممثل للنيابة العامة.

المعاينة التي أجراها المقدم مؤمن فرج وكيل الفرقة بينت أن الجثة لطفلة تدعى "وعد 5 سنوات" تعرضت لوصلة ضرب مبرح على يد خالها بدعوى تأديبها.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونه الرائد كريم عليان من ضبط المشكو في حقه، وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.