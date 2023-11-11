الكيلو بـ97 جنيهًا.. رئيس الشعبة يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن، إذ وصل متوسط سعر الكيلو نحو 97 جنيهًا.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي، عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إن ارتفاع أسعار الدواجن يعود بالدرجة الأولى لارتفاع مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لم تلتزم بـ مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار بعد زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر طن الصويا وصل إلى 33 ألف جنيه، ثم انخفض إلى 29 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الطن كان بـ23.5 إذ لا يزال سعره مرتفعًا.

وتابع رئيس شعبة الدواجن : "أتمنى أن يستقر وضع الدواجن، في ظل دخولنا على مرحلة صعبة، وهي فصل الشتاء"، موضحًا أن الشتاء يشهد أمراضا وبائية، إضافة لتكلفة التدفئة للمزارع، والتي تزيد من تكاليف الإنتاج.