البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر جمادي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبد الهادي، بأن هلال شهر جمادي الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:29 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ربيع الآخـر 1445هـ الموافق 13 نوفمبر 2023 "يوم الرؤية".

ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـدقيقتين في مكة المكرمة و 5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2- 6 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 11 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و 6 دقائق على الترتيب.