الرئيس التنفيذي لشركة فوري يكشف حقيقة اختراق تطبيقها وسرقة بيانات العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، تعرض أنظمة فوري وتطبيقاتها لعملية اختراق، قائلًا: تلقينا يوم 8 نوفمبر بلاغ بوجود اختراق لخوادم شركتنا من خلال أحد المواقع على "دارك ويب".

وقال صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن فوري لديها منظومة وآليات للتعامل من مثل تلك البلاغات، من خلال فحص أولى للتطبيق للتاكد من وجود اختراق للأنظمة.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة فوري: "استعنا بشركة خارجية متخصصة في الأمن السيبراني للقيام بفحص شامل لأنظمة وخوادم الشركة وتطبيقاتها للتأكد من عدم وجود اختراق، والشركة أكدت أن خوادم فوري آمنة تمامًا ولم يتم تسريب أي بيانات المستخدمين".

وعن حالة الهلع التي أصابت مستخدمي تطبيق فوري بعد انتشار أنباء عن تعرض التطبيق لاختراق، قال أشرف صبري: "لما بيحصل بلاغ من هذا النوع هناك إجراءات تحوطية من العملاء ولا يمكن أن نلوم مستخدمي التطبيق على ذلك، ولكن نؤكد أن التطبيق وحسابات المستخدمين آمن تمامًا".