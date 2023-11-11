3482 مخالفة تموينية.. "الجيزة" تشن حملات مكثفة لضبط المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية التابعة لمحافظة الجيزة، حملات تموينية على المخازن السلعية والمحلات العامة؛ لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع المحافظ على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر، والتي أسفرت عن تحرير ٣٤٨٢ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة؛ لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع الجهود في مجال المخابز، والتي أسفرت عن تحرير ٢٣٠٨ محاضر شملت ٨٤١ محضر مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٦٠٢ مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٢٣١ مخالفة توقف وغلق و١٧٦ مخالفة تصرف، ومراجعة رصيد و ٤٦ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و٩ مخالفات لعدم وجود ميزان، و٦٤١ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وحرر بمجال الأسواق، ٩٠٦ محاضر مخالفة شملت ١٩٧ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و٢٥ مخالفة للبيع بأكثر من السعر الرسمي، و١٠٧ مخالفة لعدم وجود ترخيص، و ٣٨٨ عدم وجود شهادة، و ١١١ مخالفة لتجار تموينيين.

وفيما يتعلق بمجال المواد البترولية، تم تحرير ٤٩ محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت الحملات من ضبط حوالي ٧٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و ٦ الالاف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و ١٠٤٠ كجم سكر تمويني و ٦٨١ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و ٧٦٨ كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٤٧.٥ طن قمح .

وأكد محافظ الجيزة استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



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