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تعرف على تفاصيل مشروعات الرى لإدارة الموارد المائية

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القاهرة - سامية سيد - ‫ تبذل وزارة الموارد المائية والري جهودًا كبيرة فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ، لخدمة المنتفعين فى كافة المجالات فى ظل تحدى الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية فى مصر .


وفى النقاط التالية نتعرف على التفاصيل:1- تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى 55 ألف كيلومتر ، وتأهيل الترع بأطوال تصل الى 7200كيلومتر 

2- يتم إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات الوزارة المختلفة مثل مشروع تأهيل الترع وحماية الشواطئ. 

3- تأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع واجراءات للإدارة الرشيدة للمياه الجوفية 

4- مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه

5- إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول لنظم الرى الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر والأراضي الرملية

6- مركز للتنبؤ بالفيضان للتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ، ومتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل.

7- 1627 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة  6.70 مليار والتى اسهمت فى حماية المواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات

8- تحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكرارى لها نتيجة للتغيرات المناخية 

9- اعداد خرائط لمخاطر السيول “اطالس السيول" لتحديد اولويات تنفيذ اعمال الحماية من أخطار السيول

10- حماية 120 كيلومتر من الشواطئ المصرية بتكلفة 120 مليون دولار والتى نتج عنها اكتساب 1.80 مليون متر مربع من الاراضى وحماية استثمارات قيمتتها 2.50 مليار دولار.

11- يتم تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بإستخدام مواد صديقة للبيئة

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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