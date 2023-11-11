تعرف على تفاصيل مشروعات الرى لإدارة الموارد المائية

وفى النقاط التالية نتعرف على التفاصيل:1- تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى 55 ألف كيلومتر ، وتأهيل الترع بأطوال تصل الى 7200كيلومتر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012