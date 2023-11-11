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وزارة الصحة: الإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية أبرز أسباب الإصابة بالسعال

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالسعال والتصرف الأمثل للعلاج منه، وقالت وزارة الصحة والسكان: السعال عَرَض ينتج عن الإصابة بارتجاع المريء، وقد يحدث نتيجة للإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي مثل:

 

•التهاب الجيوب الأنفية

• الحساسية

• الربو الشعبي

• السدة الرئوية

• الإنفلونزا

• الدرن

• الالتهاب الرئوي

• تليفات الرئة

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه عند ملاحظة ظهور السعال يتم استشارة الطبيب، كى يساعد المريض في معرفة السبب وتلقى العلاج بالطريقة الصحيحة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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