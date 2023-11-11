شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية أبرز أسباب الإصابة بالسعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالسعال والتصرف الأمثل للعلاج منه، وقالت وزارة الصحة والسكان: السعال عَرَض ينتج عن الإصابة بارتجاع المريء، وقد يحدث نتيجة للإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي مثل:

•التهاب الجيوب الأنفية

• الحساسية

• الربو الشعبي

• السدة الرئوية

• الإنفلونزا

• الدرن

• الالتهاب الرئوي

• تليفات الرئة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه عند ملاحظة ظهور السعال يتم استشارة الطبيب، كى يساعد المريض في معرفة السبب وتلقى العلاج بالطريقة الصحيحة.