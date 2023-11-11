شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية أبرز أسباب الإصابة بالسعال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالسعال والتصرف الأمثل للعلاج منه، وقالت وزارة الصحة والسكان: السعال عَرَض ينتج عن الإصابة بارتجاع المريء، وقد يحدث نتيجة للإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي مثل:
•التهاب الجيوب الأنفية
• الحساسية
• الربو الشعبي
• السدة الرئوية
• الإنفلونزا
• الدرن
• الالتهاب الرئوي
• تليفات الرئة
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه عند ملاحظة ظهور السعال يتم استشارة الطبيب، كى يساعد المريض في معرفة السبب وتلقى العلاج بالطريقة الصحيحة.
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