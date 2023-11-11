أخبار مصر

بوابة المرور الإلكترونية تتيح نقل قيد أو ملكية السيارة.. اعرف الخطوات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة المرور الإلكترونية تتيح نقل قيد أو ملكية السيارة.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من الخطوات يجب القيام بها عبر بوابة المرور الإلكترونية لكى يتم من خلالها تسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.    

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

 -تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

 -تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

 -تقديم مستند شهادة المخالفات.

 -تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

 

ثانيا الإجراءات:

 -فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

 -فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

 -فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements