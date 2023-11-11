شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة إرسال شكاوى بيئية لوزارة البيئة وكيفية متابعتها والان مع تفاصيل الخبر
وحددت وزارة البيئة أيضا عبر موقعها الإلكترونى سبل متابعة الشكاوى التي يتم إرسالها إلى صفحة الاستعلامات من خلال صفحة الاستعلامات على موقع الوزارة ، كما يمكن متابعة الاستعلام بالإضافة إلى الشكاوى والتى تم إدخالها على موقع الوزارة من خلال صفحة متابعة الطلب على الموقع.
وفى السياق ذاته اكدت وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية انه تم ربط وزارة البيئة مع بوابة الشكاوى الحكومية ، ويتم متابعتها من قبل الوزارة ، فيمكنك أيضا إرسال الشكاوى ومتابعتها من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg).
جدير بالذكر أنه أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.
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