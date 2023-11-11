شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج قرار علاج على نفقة الدولة فى أقل من يومين؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة الصحة والسكان دعم الخدمات الطبية إلكترونيًا، ومنها إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، حيث أتاحت وزارة الصحة عمل الإجراءات بشكل سريع عبر القنوات الإلكترونية على موقعها.

- التوجه لأقرب مستشفى عام أو مركزى للكشف.

- إعداد الأوراق المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومى للشخص طالب القرار.

- العرض على لجنة ثلاثية والكشف الطبى.

- رفع صورة القرار إلكترونيا على موقع شبكة العلاج على نفقة الدولة.

- المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة فى حالات الطوارئ.

- الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار.

- إخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.

- الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي.