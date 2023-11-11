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المستشار حمادة الصاوي يتولى مهام عمله في محاكم الإرهاب.. اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
يبدأ المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، اليوم السبت، مهام عمله كرئيس للدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر.

وفي وقت سابق أصدر المستشار محمد عامر جادو، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حمادة الصاوى، النائب العام السابق.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد قرر تعيين المستشار محمد شوقى عياد بمنصب النائب العام خلفًا للمستشار حمادة الصاوى النائب العام، وذلك بدءًا من 19 سبتمبر الماضى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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