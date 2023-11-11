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93 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية.

 

وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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