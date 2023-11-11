شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة على الطرق صباحا وأمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد .

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص أمطار مساء تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.