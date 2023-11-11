وزير التعليم العالي يوقع اتفاقية حول تحالفات جامعات البحر المتوسط بباريس

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وفد جامعة ليون برئاسة الدكتور مانويل جوبيرت نائب رئيس الجامعة لشئون أوروبا والعلاقات الدولية، على هامش زيارته لباريس للمُشاركة فى أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لليونسك، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور نور السبكى الملحق الثقافى المصرى بباريس، واليدا هلى مدير مشروعات الشرق الأدنى والأوسط، وذلك على هامش زيارته لباريس للمُشاركة فى أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لليونسكو، والتى تُعقد خلال الفترة من 7حتى 22نوفمبر الجاري.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير عُمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي، مستعرضًا نماذج التعاون الناجحة بين البلدين، التى تعكس أواصر الصداقة بينهما.

وأشار د. أيمن عاشور إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، مؤكدا أن هذا يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها فى تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، موضحًا نجاح الوزارة فى إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

وأكد وزير التعليم العالى على الأهمية التى توليها الوزارة فى الوقت الحالى لإنشاء المناطق الجغرافية الأكاديمية البحثية، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من كافة الموارد البشرية والمادية والبحثية المتاحة لدى كل الأطراف المتواجدة داخل النطاق الجغرافي.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات الهامة، منها: آليات تشكيل اتحاد بحثى من الجامعات الواقعة فى المنطقة الجغرافية لحوض البحر المتوسط؛ لدراسة الموضوعات مثار الاهتمام المشترك ويأتى على رأسها: (المواطنة، التحول البيئي، العلوم الإنسانية الرقمية، الثقافات والتنوعات الثقافية).

وأشار مانويل جوبيرت إلى أن جامعة ليون بصدد إنشاء مجموعة بحثية تهتم بدراسة مجتمع حوض البحر المتوسط، موضحًا أن جامعة ليون نجحت فى استقطاب مجموعات بحثية من (جامعة القديس يوسف بدولة لبنان، جامعة بجاية بدولة الجزائر، جامعة الرباط الدولية بدولة المغرب، وجامعة جالطة سراى بدولة تركيا، وجامعة تونس بدولة تونس).

ولفت وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أهمية إضافة مجموعات بحثية من الجامعات المصرية الواقعة فى النطاق الجغرافى للبحر المتوسط؛ وذلك للخروج بنتائج إيجابية وأكثر شمولية.

ومن جانبها، رحبت جامعة ليون بمقترح الوزير، وقامت على الفور بتحرير مذكرة تفاهم تم توقيعها من الجانبين، وذلك للبدء فى اتخاذ الإجراءات الضرورية نحو صياغة اتفاقية للتعاون البحثى بين جامعات حوض البحر المتوسط.