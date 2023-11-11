رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى تنصيب القس أمير شحاتة راعيا لكنيسة مدينة الأمل

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل (الهجانة سابقا) - بمدينة نصر مساء أمس الجمعة - بتنصيب القس أمير شحاتة عبدالله كأول راعي للكنيسة بعد تنظيمها.

وجاء الاحتفال بحضور نخبة من القيادات الدينية وعلى رأسها الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي والقس وجدي جميل ونخبة من القيادات التنفيذية واللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر وعدد من القيادات السياسية من حزب مستقبل وطن وايضا عدد من قيادات الدين الاسلامي المسيحي من كافة الطوائف والمذاهب من المصريين والسودانيين من داخل المنطقة وخارجها.

وأثناء الاحتفال قامت الكنيسة بتكريم الدكتور فؤاد بولس والأسرة لأجل بناء الكنيسة بالمجهود والمال وأيضا الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة لأجل زراعة الكنيسة بمدينة الأمل والدكتور القس عزت شاكر لقيادة الكنيسة في المرحلة الانتقالية.

وكان الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر شارك أمس الخميس، في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالوراق.

وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي والقس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي والقس صموئيل عادل رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازى والقس رفعت فكري الأمين العام المساعد لمجلس كنائس الشرق الأوسط والقس رضا عدلى والقس سامح لطفي رئيس لجنة العمل الرعوى بمجمع القاهرة.

وفي بداية كلمته، عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة الوراق وهنأ القس بيشوي صفوت على تنصيبه راعيًا لكنيسة الوراق، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية، "كل أزمة يمر بها الإنسان تثير مخاوفه، لأنها تتسبب في تهديدات للحياة الإنسانية وجودتها، ووسط العاصفة يتغير كل شيء، وتزعزع الثوابت، ويحدث التخبط، ولكن يا أحبائي عبر سنوات خدمتي بالكامل اختبرت كيف أن لحظات اللااستقرار هي أكثر اللحظات التي يستثمرها الله لتشكيلي وخدمته بفاعلية".