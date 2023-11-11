شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف : 8 مديريات تحقق أرقامًا قياسية في صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف إن 8 مديريات حققت أرقامًا قياسية في صكوك الأضاحي والإطعام، هي:

1. مديرية أوقاف الإسكندرية

2. مديرية أوقاف الدقهلية

3. مديرية أوقاف المنيا

4. مديرية أوقاف الفيوم

5. مديرية أوقاف جنوب سيناء

6. مديرية أوقاف الغربية.

7. مديرية أوقاف دمياط.

8. مديرية أوقاف بني سويف.

وأشارت إلى أنه سبق تكريم 5 منها وهي: (الإسكندرية، والدقهلية، والمنيا، والفيوم، وجنوب سيناء)، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مديري مديريات (بني سويف ودمياط والغربية) التي تجاوزت العام الماضي إثابة قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم.

جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علما بأن هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023م.

وكانت قالت وزارة الاوقاف أن حصيلة صكوك الإطعام التي تقوم عليها الوزارة تجاوزت 150 ألف صك لأول مرة في تاريخ المشروع بزيادة أكثر من 35 ألف صك عن العام الماضي.

وقد قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ ألف جنيه لكل مدير مديرية تجاوز تحصيلها اليوم الجمعة 10 نوفمبر ألف صك ، وهي مديريات: القاهرة والإسكندرية والجيزة ، موجهًا بصرف إثابة تشجيعية لكل من يسهم بجهد متميز في الفترة المتبقية من المدة المقررة للمشروع هذا العام، والتي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2023م.