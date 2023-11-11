شكرا لقرائتكم خبر عن صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حتى الساعة 9 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين، اليوم السبت، صرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ما بين بقالي التموين ، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية ويستمر الصرف حتى التاسعة مساءً وأنه تم صرف ما يقرب من 58% من مقررات تموين شهر نوفمبر حتى الآن.

وشددت وزارة التموين على استقرار وثبات أسعار المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمبر، وصرفها إلى المستفيدين، دون زيادة، الزيت بسعر 30 جنيها لعبوة زيت الطعام و السكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو مع التزام المنافذ بصرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، و بحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، و كيلو سكر للفرد و بحد أقصي 6 كيلو للبطاقة، وفقا لتعليمات وزارة التموين.

وتتضمن قائمة المنظومة التموينية نحو 30 صنفا من السلع ، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخداماً للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن ،الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المرب وغيرها من السلع الاخرى.