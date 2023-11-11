شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن انطلاق المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية لطلبة المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم عن انطلاق المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt لجميع طلاب التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالى، تشجيعا الطلاب على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.

وأوضحت الوزارة أنه يتنافس الطلاب بالمسابقة فى 15 مهارة، تكنولوجيا السيارات والميكاترونيكس وتركيبات كهربائية والميكانيكا الصناعية والتبريد والتكييف والخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلى CNC وكابلات شبكة المعلومات وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وحلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات للأعمال وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي .

وأشارت إلى أنه فى مجال التنافسية الطاقة المتجددة Renew Energy Water Technology وتكنولوجيا المياه ومجوهرات وتصفيف الشعر والطبخ، موضحة أنه يتم الإعلان وتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة إلكترونيا علما بأن آخر موعد لتسجيل الطلاب بالمسابقة يوم الخميس 16 نوفمبر الجارى، وسيتم تأهيل الطلاب الأوائل الفائزين في المسابقة للسفر العام القادم لدولة فرنسا للاشتراك بالمسابقة العالمية

وعن شروط المسابقة: ألا يزيد عمر الطالب عن 23 عامًا عند عقد المسابقة، وأن يكون طالب في المجالات المطلوبة، و إظهار القدرات التقنية على المستويين الفردي والجماعي لتنفيذ المهام المحددة التي يدرسها ويقوم بها في أماكن عمله، علماً بأنه يتم الإشتراك في المسابقة عن طريق ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل الإلكترونى.