وزارة التعليم: بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ️فتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (رئيس لجنة سير - مراقب أول) اعتباراً من غدا الأحد الموافق 12/11/2023.

ونص الخطاب الصادر من قبل لجنة الإدارة المركزية لامتحان الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، على أنه من منطلق حرص الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة فى أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسى الحالى وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين، فقد وافق الوزير على اتاحة الموقع الالكترونى الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر، بدءا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱۲ وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك فى أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ .