شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إسرائيلي يزعم وجود المحتجزين أسفل مستشفى الشفاء بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم مسؤول إسرائيلي بوجود المحتجزين أسفل مستشفى الشفاء بغزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل

وكان الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، قد صرج فى وقت سابق قائلا إن النظام الصحي انهار بالكامل داخل قطاع غزة.

وأكد أن الأطقم الطبية تقف عاجزة عن نجدة المصابين والجرحى بسبب ضعف الإمكانيات، وعلق: “الديدان تخرج من جروح المصابين وهم أحياء”.