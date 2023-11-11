مدبولى يتفقد مبادرة السلع المخفضة ويوجه بالتأكد من توافر الكميات المعروضة

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وافتتح رئيس الوزراء مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم، وتابع تجربة تلقى البلاغ والتعامل معه، كما تفقد مجمع السلع ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع، موجها بالتأكد من توافر كميات السلع المعروضة بشكل مستمر.